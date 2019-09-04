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«Барселона» не будет искать замену травмированному Эртелю

«Барселона» не будет искать замену травмированному Эртелю
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Барселоны» не планирует искать замену травмированному Томасу Эртелю, сообщает Eurohoops. По информации источника, клуб рассматривает в качестве замены Эртелю своих баскетболистов — Кевина Пангоса и Пау Рибаса.

«Барселона» начнет предсезонку в четверг, 5 сентября, товарищеской встречей с «Морабанк Андоррой».

Напомним, Эртель перенёс операцию на колене, ожидается, что баскетболист пропустит по меньшей мере пять месяцев. Эртель почувствовал дискомфорт в коленном суставе после товарищеского матча сборной Франции с Турцией. Обследование выявило частичный разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра, баскетболист был прооперирован.

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