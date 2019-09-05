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Блатт: Базаревич отличный тренер, с его приглашением РФБ попало в десятку

Блатт: Базаревич отличный тренер, с его приглашением РФБ попало в десятку
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Бывший наставник сборной России, а ныне главный тренер греческого «Олимпиакоса» американец Дэвид Блатт поздравил национальную команду с выходом во второй групповой этап на Кубке мира, проходящем в Китае, и попаданием в олимпийскую квалификацию, несмотря на травмы четырех ключевых игроков, а также отметил ключевую роль Сергея Базаревича.

«Хочется поздравить сборную России с выходом из тяжелой группы. Несмотря на все потери, ребята показывают классный баскетбол, сражаются за каждый мяч. Я счастлив за них и Сергея Базаревича. Это отличный тренер, с его приглашением руководство РФБ попало в десятку», — приводят слова Блатта «Известия».

Накануне сборная России уступила в драматичной концовке матча Кубка мира национальной команде Аргентины (61:69) и не смогла занять первое место в группе В.

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