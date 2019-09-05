Базаревич: после матча с Аргентиной должны сделать выводы, многое пошло не так

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал результат заключительного матча группового этапа с Аргентиной. Россияне уступили со счётом 61:69, но всё равно вышли в следующий этап.

«Мы должны сделать выводы. Я уже сказал, что многие не попали в игру. Кулагин быстро три фола получил, кого-то обокрали, кто-то не забил. Не хотелось бы такие уроки получать поражениями, но надеюсь, что многие игроки поймут лучше, что должны делать. Надо постараться с оптимизмом смотреть в будущее. Сейчас я просто расстроен, честно говоря. Многие вещи пошли не так, как мы хотели, и пришлось адаптироваться по ходу игры. Да, мы адаптировались, что в принципе плюс. И были близки.

Игра Зубкова стала откровением? Нет, Андрей – опытный игрок. Он выступал под моим руководством в «Локомотиве», давно в сборной. Много матчей пропустил в квалификации, даже слишком много. Но у нас всегда должен кто-то найтись. Сегодня и Сопин нашёлся. Ждём от других. Не то чтобы геройства, но нормальной игры. В принципе, мы такая команда, которая должна, наверное, 110 процентов сделать.

Несмотря на то что мы боролись с опытными соперниками, у нас получалось. Можно, конечно, сказать, что и у нас есть опытные игроки: Зубков, Воронцевич, Курбанов, Фридзон. Но когда у нас на одной – и самой главной – позиции есть такой недостаток опыта… Плюс Миша Кулагин пропустил больше половины сезона. И стабильной игры на высоком уровне было бы неправильно от него ждать. Хочется, конечно, но неправильно было бы это требовать. Поэтому игру хоть и задние делают, но мы пытались по-другому играть. Чтобы другие были разыгрывающими», — цитирует Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.