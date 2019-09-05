Саврасенко: сборная России показывает командную игру и прогрессирует

Чемпион Европы, трёхкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке мира. Россияне обыграли Нигерию и Южную Корею, а также уступили Аргентине. Россияне продолжат выступление на втором групповом этапе.

«Сборная России показывает командную игру и прогрессирует от матча к матчу. Ребята уже хорошо чувствуют друг друга, здорово играют в защите, подстраховывают, быстро двигают мяч в нападении. Да, в матче с Аргентиной было много потерь, но в целом все бьются и не опускают руки до самого конца. Особо отмечу игру Сопина. У него нет опыта выступления на высоком уровне, но видно, что потенциал огромный. И в перспективе может вырасти в зрелого мастера», — цитируют Саврасенко «Известия».