ФИБА опубликовала видеопревью к матчу России и Польши

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) обнародовала новый видеоролик с превью к матчу второго группового этапа Россия — Польша, который состоится в шестом туре.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФИБА.

Сборная России на первом групповом этапе обыграла Нигерию и Южную Корею, а в заключительном матче уступила Аргентине. Сборная Польши на групповом этапе обыграла Кот-Д’Ивуар, Венесуэлу и Китай в овертайме.

В следующий раунд из второго группового этапа из каждого квартета пройдут по две лучшие сборные. В случае поражения от Польши Россия лишится шансов на продолжение борьбы на турнире.