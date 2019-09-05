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ФИБА опубликовала видеопревью к матчу России и Польши

ФИБА опубликовала видеопревью к матчу России и Польши
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) обнародовала новый видеоролик с превью к матчу второго группового этапа Россия — Польша, который состоится в шестом туре.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФИБА.

Сборная России на первом групповом этапе обыграла Нигерию и Южную Корею, а в заключительном матче уступила Аргентине. Сборная Польши на групповом этапе обыграла Кот-Д’Ивуар, Венесуэлу и Китай в овертайме.

В следующий раунд из второго группового этапа из каждого квартета пройдут по две лучшие сборные. В случае поражения от Польши Россия лишится шансов на продолжение борьбы на турнире.

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