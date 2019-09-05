Сборная Австралии квалифицировалась на Олимпийские игры
Национальная команда Австралии по баскетболу стала первой сборной, которая квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года через Кубок мира — 2019. Подопечные Леманиса завоевали три победы на стадии первого группового этапа чемпионата мира и уверенно вышли в следующую стадию турнира. В то же время Новая Зеландия потерпела два поражения в трёх матчах и не сумела пробиться в следующий круг соревнований.
Таким образом, австралийцы стали лучшими представителями Океании на Кубке мира, благодаря чему и получили право выступить на Олимпиаде, которая пройдёт в Токио.
На стадии второго группового этапа Кубка мира сборная Австралии поборется за выход в четвертьфинал с соперниками из Франции, Доминиканской Республики и Литвы.
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