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Сборная Австралии квалифицировалась на Олимпийские игры

Сборная Австралии квалифицировалась на Олимпийские игры
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Национальная команда Австралии по баскетболу стала первой сборной, которая квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года через Кубок мира — 2019. Подопечные Леманиса завоевали три победы на стадии первого группового этапа чемпионата мира и уверенно вышли в следующую стадию турнира. В то же время Новая Зеландия потерпела два поражения в трёх матчах и не сумела пробиться в следующий круг соревнований.

Таким образом, австралийцы стали лучшими представителями Океании на Кубке мира, благодаря чему и получили право выступить на Олимпиаде, которая пройдёт в Токио.

На стадии второго группового этапа Кубка мира сборная Австралии поборется за выход в четвертьфинал с соперниками из Франции, Доминиканской Республики и Литвы.

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