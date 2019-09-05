Данки Адетокунбо и Дж. Брауна — в лучших моментах 6-го дня Кубка мира-2019

Сегодня, 5 сентября, в Китае завершился шестой игровой день Кубка мира-2019. По его итогам официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал лучшие моменты матчей от 5 сентября.

Пятое место рейтинга у форварда сборной Франции Маттиаса Лессорта, забившего данк в кольцо сборной Доминиканской Республики. Четвёртое место у немцев Даниэля Тайса и Макси Клебера, соорудивших красивейший аллей-уп. Третья позиция рейтинга досталась новобранцу НБА, лидеру сборной Японии Руи Хачимуре, вколотившему красивый данк в кольцо сборной США. На втором месте оказался лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо, также реализовавший слем-данк в матче с Новой Зеландией. Лучшим же моментом дня признан данк в исполнении баскетболиста сборной США Джейлена Брауна в игре с Японией.

Лучшие моменты можно также посмотреть на YouTube-канале ФИБА.