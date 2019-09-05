Льюль и Фернандес, возможно, не помогут Испании в матче с Италией

Завтра, 6 сентября, одним из центральных матчей игрового дня на Кубке мира по баскетболу станет противостояние сборных Испании и Италии. Пиренейская сборная может выйти на паркет без защитника Серхио Льюля и форварда Руди Фернандеса. Оба получили травмы. Об этом рассказала наставник испанской команды Серджио Скариоло.
«На данный момент я не могу вам сказать, сыграют ли с Италией Льюль и Фернандес. У Фернандеса травма голеностопа, а Льюль испытывает боли в запястье, причём в бросковой руке. В большей степени это болезненно, чем серьёзно», — приводит слова специалиста Eurohoops.
Матч Испании — Италия станет для команд первым на стадии второго группового этапа чемпионата мира. Также за выход в плей-офф сборные поборются с соперниками из Сербии и Пуэрто-Рико.
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