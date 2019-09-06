Скаут: Понитка проводит чемпионат мира на каком-то феноменальном уровне

Бывший скаут «Локомотива-Кубань» Эдуард Рауд перед матчем чемпионата мира Россия — Польша оценил игру на турнире форварда поляков Матеуша Понитки, который в межсезонье перешёл в питерский «Зенит».
«Матеуш проводит турнир на каком-то феноменальном уровне. Он боец до мозга костей, приносящий своей команде много пользы как в защите, так и в нападении. На каждую игру он выходит с настроем победить любой ценой. В целом сборная Польши, как и многие другие команды на этом ЧМ, выбирает слабого игрока в защите соперников.
Поэтому будет важно, чтобы в ключевые моменты у нашей сборной оказывались лучшие защитники против польских лидеров. Хочу пожелать нашим ребятам победы, обыграть соперников им точно по силам. У нас отличная команда, за которую хочется болеть, переживать и верить. Приятно наблюдать, как парни бьются друг за друга, опытные игроки поддерживают молодых, а молодые берут на себя ответственность», — цитируют Рауда «Известия».
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