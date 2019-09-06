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Сборная России уступила Польше на Кубке мира

Сборная России уступила Польше на Кубке мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная России потерпела поражение в матче второго группового этапа Кубка мира со сборной Польши. Встреча завершилась со счётом 79:74 (22:16, 18:18, 17:19, 17:26) в пользу поляков.

Россияне удачно начали матч и в первой четверти добились преимущества в шесть очков. Ключевой оказалась концовка, особенно неудачной получилась последняя десятиминутка, которую российская сборная проиграла с разницей «-11».

Сборная Польши возглавила группу I, набрав 8 очков. У российской сборной 6 очков. Теперь дальнейшие перспективы россиян на турнире будут зависеть от исхода матча Аргентина — Венесуэла. В случае победы аргентинцев россияне и венесуэльцы не сумеют пробиться в плей-офф.

На первом групповом этапе сборная России обыграла Нигерию и Южную Корею, а также уступила Аргентине.

ЧМ-2019 (м). Группа I. 1-й тур
06 сентября 2019, пятница. 11:00 МСК
Польша
Окончен
79 : 74
Россия
Польша: Бальцеровски, Соколовский, Цель, Слотер, Понитка, Вачиньски, Олейничак, Лачиньский, Грушецки, Хрицанюк, Кошарек, Кулиг
Россия: Сопин, Бабурин, Мотовилов, Фридзон, Ивлев, Антонов, Зубков, Воронцевич, М. Кулагин, Валиев, Курбанов
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