Сборная России уступила Польше на Кубке мира

Сборная России потерпела поражение в матче второго группового этапа Кубка мира со сборной Польши. Встреча завершилась со счётом 79:74 (22:16, 18:18, 17:19, 17:26) в пользу поляков.
Россияне удачно начали матч и в первой четверти добились преимущества в шесть очков. Ключевой оказалась концовка, особенно неудачной получилась последняя десятиминутка, которую российская сборная проиграла с разницей «-11».
Сборная Польши возглавила группу I, набрав 8 очков. У российской сборной 6 очков. Теперь дальнейшие перспективы россиян на турнире будут зависеть от исхода матча Аргентина — Венесуэла. В случае победы аргентинцев россияне и венесуэльцы не сумеют пробиться в плей-офф.
На первом групповом этапе сборная России обыграла Нигерию и Южную Корею, а также уступила Аргентине.
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