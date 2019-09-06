Кириленко: выполнили какой-то минимум, но сборная России может играть лучше

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение российской сборной от сборной Польши на втором групповом этапе Кубка мира.

«Для меня эта игра была очень похожа на матч с Нигерией. Также начали достаточно уверенно, сделали задел. Обычно, когда ты играешь против таких команд, нужно закреплять задел и уходить в концовку. К сожалению, мы дали команде разыграться, дали ей вернуться. По первой половине было заметно, что очень осторожно поляки играют. Не хотят рисковать. Но, к сожалению, мы дали им почувствовать, дали им вернуться в игру. В результате в концовке они были удачливее, попав два броска и создав 4-5 очков разницу.

Я свидетель многих чемпионатов и практически в каждом была в такая сборная. Россия играла в таком ключе в 2007-м году. То есть, одна сборная, она не особо котируется перед началом турнира. Но с началом она набирает ход, игроки попадают в правильный момент. Польша вот такая команда, которая на этом чемпионате так играет. Три игры, никто не ожидал от них, они выиграли. Сейчас никто не ожидал – они выиграли. Надо поздравить их. Они молодцы, они боролись и играли в свой баскетбол. К сожалению, у нас не получилось закончить сегодняшнюю игру.

Очень много моментов, которые мне не нравятся с точки зрения игрока. Когда у тебя есть отрезок, ты забиваешь 6-7 очков подряд, вроде бы вот, а потом совершаешь глупую ошибку, глупую потерю или не забиваешь из под кольца. И на этом фоне ты вроде как даёшь другой команде вернуться в игру, что сегодня происходило 3 или 4 раза.

К примеру. У меня нет претензий к Андрею Зубкову, он проводит отличный турнир. Но его фол на последней секунде и вместо того, чтобы уйти с преимуществом в 7 очков, мы уходим с четырьмя. То есть, это ошибка. И таких было несколько. Когда мы вроде бы закрепили преимущество, а потом ерунда какая-нибудь, а мы возвращаемся на 3-4 очка. В результате мы пришли к качелям в концовке, где два трёхочковых поставили нас на грань выживания, нежели диктовки своей игры. Пока мы диктовали игру, у нас было комфортное преимущество 6-8 очков.

В любом случае, мы будем бороться до конца. Сейчас, к сожалению, не всё в наших руках. Всё будет в руках Аргентины, Венесуэлы, да и поляков тоже. Что сказать? Доволен? Нет, не доволен. Какой-то минимум выполнили? Ну, да. Считаю, что эта команда может играть лучше, чем сегодняшняя игра», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.