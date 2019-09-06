Базаревич: сейчас очень обидно, несмотря на все потери у нас был шанс

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился эмоциями от поражения от сборной Польши в рамках второго группового этапа чемпионата мира.
«Не хватило попаданий в решающий момент. Это игра, ты либо забиваешь, либо не забиваешь.
Давали ли установку давить соперника в начале матча? Нет, мы старались играть. Ты не можешь дать установку «давайте их задавим». Я не знаю, как это сделать в баскетболе, мне трудно представить. Ты играешь в свою игру, пытаешься использовать собственные козыри. Если посмотреть в протокол, то мы были лучше во всём.
Кроме количества пробитых штрафных. Чего не хватило? Думаю, чуть-чуть концентрации. Может быть, кто-то переиграл лишние чуть-чуть минуты и за счёт этого потерял мяч. Карасёва не хватило, чтобы кто-то сыграл меньше и чуть больше свежести имел в концовке.
Парни давали максимум, то, что мы хотим. Мы хотим доказать себе и всем, что мы люди, которые несмотря на кучу проблем, борются. Мы публичные люди и должны являться примером. Люди, которые смотрят нас, должны понимать, что эти ребята сделали всё, что могли. Может быть, у них не получилось где-то, да.
Сегодня у нас больше подборов, у нас лучше процент попаданий. Они понимали, что мы играли на третьих-четвёртых номеров внутрь, старались играть дабл-тим. Мы когда-то принимали верные решение, а когда-то не до конца. И имели броски, которые мы не забили.
Сейчас очень обидно. Несмотря на все потери у нас был отличный шанс.
Если мы хотим говорить позитивно, то нужно с оптимизмом смотреть. Мы наконец-то выяснили, что у нас не всё так плохо с игроками. У нас есть игроки, способные на чемпионате мира выйти в 16 и даже, наверное, быть в восьмёрке тоже. После жеребьёвки все были в эйфории. Я тогда сказал, что странно радоваться. В группе у тебя лучшая команда Африки и лучшая команда Латинской Америки. Миша Кулагин сыграл отличную игру сегодня. Мы все знаем, как он играет», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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