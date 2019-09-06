Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира

Сборная России по баскетболу не сумела квалифицироваться в плей-офф Кубка мира. Россияне потеряли шансы на выход в следующий раунд после того, как сборная Аргентины нанесла поражение Венесуэле. Встреча завершилась со счётом 87:67.
Ранее российские баскетболисты проиграли Польше, а на первом групповом этапе подопечные Сергея Базаревича уступили Аргентине. Теперь в заключительном матче второго группового этапа со сборной Венесуэлы даже победа не позволит россиянам продолжить борьбу за медали. Из этой группы в плей-офф досрочно вышли Польша и Аргентина
Благодаря попаданию во второй групповой этап, россияне примут участие в олимпийской квалификации.
В Китай на Кубок мира сборная России отправилась без ключевых игроков. Так, в Китай из-за травм не полетели Дмитрий Хвостов, Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Джоэль Боломбой.
- 6 сентября 2019
-
16:46
-
14:56
-
14:45
-
13:49
-
13:34
-
13:28
-
13:09
-
10:51
-
10:41
-
09:35
-
04:25
-
00:44
- 5 сентября 2019
-
23:28
-
22:35
-
21:36
-
20:53
-
20:05
-
18:36
-
17:20
-
16:11
-
15:50
-
14:47
-
13:33
-
13:27
-
12:01
-
10:36
-
09:18
-
03:05
- 4 сентября 2019
-
23:24
-
19:43
-
19:01
-
18:59
-
18:42
-
18:20
-
18:17