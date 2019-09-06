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Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира

Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная России по баскетболу не сумела квалифицироваться в плей-офф Кубка мира. Россияне потеряли шансы на выход в следующий раунд после того, как сборная Аргентины нанесла поражение Венесуэле. Встреча завершилась со счётом 87:67.

Ранее российские баскетболисты проиграли Польше, а на первом групповом этапе подопечные Сергея Базаревича уступили Аргентине. Теперь в заключительном матче второго группового этапа со сборной Венесуэлы даже победа не позволит россиянам продолжить борьбу за медали. Из этой группы в плей-офф досрочно вышли Польша и Аргентина

Благодаря попаданию во второй групповой этап, россияне примут участие в олимпийской квалификации.

В Китай на Кубок мира сборная России отправилась без ключевых игроков. Так, в Китай из-за травм не полетели Дмитрий Хвостов, Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Джоэль Боломбой.

ЧМ-2019 (м). Группа I. 1-й тур
06 сентября 2019, пятница. 15:00 МСК
Аргентина
Окончен
87 : 67
Венесуэла
Аргентина: Дек - 25, Скола - 15, Кампаццо - 12, Гарино - 10, Лапровиттола - 9, Делья - 6, Каффаро - 3, Вильдоса - 3, Бруссино - 2, Гальисси - 2, Фьеллеруп, Редиво
Венесуэла: Каррера - 19, Бетельми - 11, Гильент - 10, Льюис - 6, Кольменарес - 5, Замора - 2, Чоурьо - 2, Руис - 2, Варгас, Перес, Гратероль
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