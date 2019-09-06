Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира

Сборная России по баскетболу не сумела квалифицироваться в плей-офф Кубка мира. Россияне потеряли шансы на выход в следующий раунд после того, как сборная Аргентины нанесла поражение Венесуэле. Встреча завершилась со счётом 87:67.

Ранее российские баскетболисты проиграли Польше, а на первом групповом этапе подопечные Сергея Базаревича уступили Аргентине. Теперь в заключительном матче второго группового этапа со сборной Венесуэлы даже победа не позволит россиянам продолжить борьбу за медали. Из этой группы в плей-офф досрочно вышли Польша и Аргентина

Благодаря попаданию во второй групповой этап, россияне примут участие в олимпийской квалификации.

В Китай на Кубок мира сборная России отправилась без ключевых игроков. Так, в Китай из-за травм не полетели Дмитрий Хвостов, Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Джоэль Боломбой.