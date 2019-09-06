Испания и Сербия гарантировали выход в 1/4 финала Кубка мира-2019

В Китае завершился седьмой игровой день Кубка мира по баскетболу. Сегодня, 6 сентября, на турнире стартовали матчи второго группового этапа, а также утешительного турнира за 17-е-32-е места.
В центральном матче игрового дня сборная Испании по баскетболу победила Италию — 67:62. Таким образом, итальянцы лишились шансов на выход в четвертьфинал. В другом поединке квартета J сборная Сербии не оставила камня на камне от соперников из Пуэрто-Рико — 90:47. Испания и Сербия обеспечили себе выход в 1/4 финала.
Также вашему вниманию все результаты дня второго группового этапа Кубка мира-2019.
Второй групповой этап
Группа I
Аргентина — Венесуэла — 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20)
Аргентина: Дек (25), Скола (15), Кампаццо (12+9 передач)
Венесуэла: Каррера (19), Бетельми (11)
Россия — Польша — 74:79 (22:16, 18:18, 17:19,17:26)
Россия: Кулагин (21), Воронцевич (11+10 подборов), Антонов (11)
Польша: Ващински (18), Понитка (14+9 подборов)
Группа J
Сербия — Пуэрто -Рико — 90:47 (23:14. 26:12, 22:13, 19:8)
Сербия: Бьелица (18), Марьянович (16), Йокич (14+10 подборов)
Пуэрто-Рико: Уэртас (11)
Испания — Италия — 67:60 (18:18, 12:13, 20:17, 17:12)
Испания: Х. Эрнангомес (16), Рубио (15)
Италия: Галлинари (15), Датоме (12).
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