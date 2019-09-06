Видео: обзор решающего проигрыша сборной России на Кубке мира-2019

Сегодня, 6 сентября, на чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае, состоялся первый матч второго группового этапа турнира для сборной России. Команда Базаревича встретилась с соперниками из Польши.
Россияне уверенно начали встречу и после первой десятиминутки вели в счёте с разницей в шесть очков — 22:16. Однако во второй четверти поляки уже играли собрано и не давали России развить успех. После большого перерыва поляки постепенно перехватывали инициативу и в заключительной четверти оформили решающий рывок. В клатче сборная Польши сдержала россиян и оформила победу — 79:74. После этого поражения команда Базаревича лишилась шансов на выход в четвертьфинал, так как в другом матче квартета аргентинцы победили Венесуэлу.
Обзор матча Польша — Россия доступен на официальном канале ФИБА в YouTube.
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