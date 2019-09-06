Блатт: приятно, что Россия выполнила задачу и отобралась в квалификацию ОИ

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт поделился впечатлениями от выступления национальной команды на чемпионате мира, выразив удовлетворение тем, что россияне обеспечили место в отборочном турнире к Олимпийским играм.
«Я сейчас в Италии на товарищеском турнире, но слежу за Кубком мира. Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду. Если вспомнить чемпионат Европы — 2011 в Литве, то мы выиграли тогда медаль и отобрались в олимпийскую квалификацию. Её мы тоже выиграли, и потом все знают, что произошло», — приводит слова специалиста ТАСС.
Напомним, что сегодня, 6 сентября, сборная России уступила Польше и лишилась шансов пробиться в четвертьфинал Кубка мира-2019.
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