Дилэйни может продолжить карьеру в «Барселоне»
Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах защитника Малкольма Дилэйни. В клубе сделали предложение американскому баскетболисту. На протяжении межсезонья интерес к Дилэйни проявлял ряд европейских команд, однако Малкольм отказывался от них, надеясь получить контракт в НБА. Если в скором времени ему не удастся заключить соглашение в Национальной баскетбольной ассоциации, он примет предложение «Барселоны», сообщает Eurohoops.
Минувший сезон Дилэйни провёл в чемпионате Китая, защищая цвета «Гуандунг Саузерн Тайгерс». До этого он выступал в НБА в составе «Атланты Хоукс». В НБА он провёл 127 поединков. Также у Малкольма есть опыт выступлений в России. В период с 2014 по 2016 год он защищал цвета «Локомотива-Кубань».
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