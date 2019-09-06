Красивая атака сборной Италии — в лучших моментах игрового дня Кубка мира-2019
Сегодня, 6 сентября, в Китае завершился седьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу. Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал лучшие моменты дня. Пятое место рейтинга досталось защитнику сборной Аргентины Факундо Кампаццо на Габриэля Дека в матче с командой Венесуэлы.
Четвёртое место у форварда сборной Китая Чжоу Ци, который поставил красивый блок-шот в матче с Южной Кореей. Вторая позиция досталась всей сборной Италии, разыгравшей красивейшую комбинацию в противостоянии с национальной командой Испании.
Лучшим моментом дня стала передача центрового сборной Сербии Бобана Марьяновича, которую он исполнил в поединке с Пуэрто-Рико.
Подборку лучших моментов дня можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.
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