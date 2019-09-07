Агент Базаревича: кадровые проблемы помешали сборной России выйти в плей-офф

Обрад Фимич, агент главного тренера сборной России Сергея Базаревича, прокомментировал выступление национальной команды на Кубке мира — 2019.



«Стратегия была правильная, ребята хорошо двигали мяч, но отсутствие везения в некоторых ключевых моментах и кадровые проблемы сборной России помешали ей выйти в плей-офф. Но не стоит отчаиваться. У ребят еще есть шансы отобраться на Олимпиаду-2020. Будем надеяться, что в июне 2020 года у России соберется оптимальный состав, который сможет выиграть свою группу», — приводит слова Фимича издание «Известия».



После поражения от поляков и победы аргентинцев над Венесуэлой россияне потеряли шансы на продолжение борьбы. На чемпионате мира команде Базаревича осталось провести одну встречу. 8 сентября они сыграют с соперниками из Венесуэлы.