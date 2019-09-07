Тэйтум: Деррик Роуз должен быть в Зале славы НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум считает, что разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деррик Роуз достоин стать членом Зала славы НБА.



«Конечно, Деррик Роуз должен быть в Зале славы НБА», — приводит слова Тэйтума Clutch Points.



Минувший регулярный чемпионат Роуз провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». Сезон-2018/19 стал для него одним из лучших за последние годы, и в какой-то момент он даже претендовал на получение звания лучшего шестого игрока. В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 поединке (13 — в стартовом составе), набирая 18,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 передачи за 27,3 минуты.



Роуз является самым молодым MVP в истории НБА.