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Тэйтум: Деррик Роуз должен быть в Зале славы НБА

Тэйтум: Деррик Роуз должен быть в Зале славы НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум считает, что разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деррик Роуз достоин стать членом Зала славы НБА.

«Конечно, Деррик Роуз должен быть в Зале славы НБА», — приводит слова Тэйтума Clutch Points.

Минувший регулярный чемпионат Роуз провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». Сезон-2018/19 стал для него одним из лучших за последние годы, и в какой-то момент он даже претендовал на получение звания лучшего шестого игрока. В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 поединке (13 — в стартовом составе), набирая 18,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 передачи за 27,3 минуты.

Роуз является самым молодым MVP в истории НБА.

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