Швед: к началу сезона буду готов

Разыгрывающий подмосковных «Химок» Алексей Швед рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.



«Тренируюсь, подготавливаю тело к бегу, пока с командой не тренируюсь и не бегаю, просто нахожусь с командой. Мы общаемся, налаживаем командную химию, веселимся, тренируемся. Я очень рад приехать обратно в клуб.



На сборе в Литве я не буду играть. Начну понемногу бегать и на следующем сборе, возможно, присоединюсь к команде. К началу сезона буду готов, так что приходите на игры, нам нужна ваша поддержка, очень вас ждём», — приводит слова Алексея Шведа официальный сайт подмосковной команды.