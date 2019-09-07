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Швед: к началу сезона буду готов

Швед: к началу сезона буду готов
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий подмосковных «Химок» Алексей Швед рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

«Тренируюсь, подготавливаю тело к бегу, пока с командой не тренируюсь и не бегаю, просто нахожусь с командой. Мы общаемся, налаживаем командную химию, веселимся, тренируемся. Я очень рад приехать обратно в клуб.

На сборе в Литве я не буду играть. Начну понемногу бегать и на следующем сборе, возможно, присоединюсь к команде. К началу сезона буду готов, так что приходите на игры, нам нужна ваша поддержка, очень вас ждём», — приводит слова Алексея Шведа официальный сайт подмосковной команды.

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