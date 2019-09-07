Сборная США уверенно победила Грецию, Литва выбыла из борьбы за медали

В Китае продолжается очередной игровой день Кубка мира — 2019. Сегодня, 7 сентября, одним из центральных матчей игрового дня стала встреча сборных Франции и Литвы. Команда из Прибалтики неплохо начала встречу, но к концу первой четверти французы освоились на паркете и оформили рывок, благодаря которому ушли на первый перерыв с двузначным преимуществом — 26:14. Оставшуюся часть встречи литовцы пытались отыграть отставание и в четвёртой четверти даже вышли вперёд.
Тем не менее подопечные Колле сумели вырвать концовку и оформить победу — 78:75. Благодаря этому успеху Франция обеспечила себе выход в четвертьфинал соревнований, литовцы же прекратили борьбу за медали. Также вашему вниманию — другие результаты дня второго тура второго группового этапа чемпионата мира.
В другом центральном матче дня сборная США легко справилась с соперниками из Греции — 69:53. Реальную борьбу греки сумели показать лишь в первом игроком отрезке и в заключительном, когда исход встречи был ясен.
Группа К
Бразилия — Чехия — 73:91 (16:20, 16:25, 14:20, 25:28)
Бразилия: Бените (12), Барбоза (11), Уэртас (11)
Чехия: Саторански (20+7 подборов+ 9 передач), Балвин (15), Ауда (14)
США — Греция — 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16)
США: Уокер (15), Митчелл (10)
Греция: Адетокунбо (15+13 подборов), Слукас (13)
Группа L
Франция — Литва — 78:75 (26:12, 24:26, 15:14, 13:21)
Франция: Фурнье (24), Де Коло (21), Батюм (12)
Литва: Валанчюнас (18), Калниетис (12)
Австралия — Доминиканская Республика — 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24)
Австралия: Миллз (19+9 передач), Гулдинг (15)
Доминиканская Республика: Варгас (16), Лиз (14), Мендоса (12).
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