Дюрант: в восторге от организации «Бруклин Нетс»
Новобранец «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мыслями о команде, отметив, что полностью доволен новым коллективом.
«Я в восторге от организации. Очевидно, что моё отсутствие в составе на старте сезона заставит многих делать шаг вперёд и выходить на новый уровень. Это касается Кариса Леверта, Джо Харриса, Торана Принса и даже таких опытрных баскетболистов как Гарретт Темпл, Кайри Ирвинг, Деандра Джордан. Чувствую, что прибавят все, все выйдут на новый уровень, особенно с учётом обстоятельств моей травмы. У нас отличный тренерский штаб, фронт-офис и фан-база. Это будет новым стартом для всех нас», — приводит слова Дюранта Hoopsrumors.
Минувший сезон Кевин Дюрант завершал в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
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