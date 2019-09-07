Видео: обзор победы сборной США над Грецией на Кубке мира-2019
Сегодня, 7 сентября, в Китае завершился восьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу. Центральным матчем дня стало противостояние второго группового этапа в квартете K, в котором на паркете сошлись национальные команды США и Греции.
Греки наибольшие надежды возлагали на MVP минувшего сезона НБА Янниса Адетокунбо. Однако уверенная игра форварда «Милуоки Бакс» не спасла европейскую команду от поражения. Подопечные Поповича умело справлялись с атакующими порывами соперников. Во второй четверти американцы оформили решающий рывок и в дальнейшем контролировали ход происходящего на паркете. В итоге команда США оформила победу со счётом 69:53.
Видео лучших моментов матча можно увидеть на официальном канале ФИБА в YouTube.
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