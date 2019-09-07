Передачи Шрёдера и Миллза — в лучших моментах игрового дня Кубка мира-2019

Сегодня, 7 сентября, в Китае завершился восьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу. По его итогам официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал пять лучших моментов игрового дня.
Пятое место рейтинга у защитника сборной Германии, который исполнил великолепную передачу в матче с Сенегалом на одного из напарников по команде. Четвёртое место у форварда сборной Доминиканской Республики Элоя Варгаса, вколотившего мощный данк в кольцо соперников из Австралии. Третье место у форварда сборной США Харрисона Барнса, который совершил великолепный проход в трёхсекундную зону команды Греции и вколотил эффектный данк. Второе место досталось защитнику Патти Миллзу и его красивой передаче. А лучшим моментом дня стал данк в исполнении баскетболиста сборной Франции Венсана Пуарье.
Лучшие моменты дня можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.
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