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ЦСКА обыграл «Восток-65» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Восток-65» в товарищеском матче
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА нанёс поражение клубу «Восток-65» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону. Встреча завершилась со счётом 86:61.

«Это была первая игра предсезонки, мы прервали нашу тренировочную рутину. К сожалению, мы не смогли увидеть в деле всех игроков, потому что Янис и Джоэл не тренировались, Уилл провёл всего одну тренировку. Дэрран вчера вечером подвернул ногу: ничего серьёзного, но мы хотели его поберечь. И не забывайте, что для Рона это был первый матч за семь месяцев!

Нам не хватало игроков, но мы старались продемонстрировать то, над чем работали до этого дня, прежде всего, агрессивную защиту. Нам не хватало концентрации и мотивации в борьбе на щитах, мы уступили подбор, но в целом я доволен нашим выступлением», — цитирует главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса пресс-служба клуба.

Товарищеский матч

ЦСКА – Восток-65 – 86-61

ЦСКА: Бэйкер, Куфос (оба – 11), Джеймс (9 + 5 подборов)

Восток-65: Караулов (17 + 12 подборов), Балашов (13 + 10 подборов).

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