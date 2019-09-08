Уэйд: буду оставаться в форме и тренироваться с Леброном

Прославленный защитник Дуэйн Уэйд, объявивший о завершении карьеры, признался, что он намерен оставаться в форме и намекнул, что в будущем он ещё может возобновить выступления.
«Я завершил карьеру, но намерен оставаться в форме, буду работать с тренером. Буду оставаться в форме, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Никогда не говори никогда. Вы определённо увидите меня на тренировках с Леброном Джеймсем. Хочу оставаться рядом и быть вовлечённым в процесс», — приводит слова Уэйда Los Angeles Times.
Напомним, что следующий сезон станет для Леброна Джеймса вторым в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Уэйд и Леброн выступали вместе в «Майами Хит» и принесли команде из Флориды чемпионские титулы. Также они недолго вместе выступали в «Кливленд Кавальерс».
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