Курбанов: завоевали путёвку в квалификацию Олимпиады. Уже неплохо

Форвард сборной России по баскетболу Никита Курбанов поделился впечатлениями от победы команды в матче с Венесуэлой на Кубке мира-2019, а также подвёл итоги турнира для национальной команды.
«Мы проделали хорошую работу, добились удовлетворительного результата, скажем так. Всё-таки завоевали путёвку в квалификацию Олимпиады. Уже неплохо. Могли бы лучше. Но эта победа придаст нам хорошего настроения. Несмотря на проблемы в игре, вовремя сегодня включились, проявили характер, не отпустили. Эмоционально победа для нас очень важна.
Смысл оценивать конечный результат? Самое главное — мы стали командой. Мы чувствуем себя командой. Поражение от Польши — очень обидное и досадное, но учитывая те ожидания от нас, которые были перед началом ЧМ, мы добились неплохого результата. Программу-минимум мы выполнили. Конечно, могли и можем больше. Но так сложились обстоятельства. Это игра. Мы расстроены и разочарованы так же как и болельщики. Судя по комментариям, мало кого удовлетворил итоговый результат", — рассказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.
- 8 сентября 2019
-
14:31
-
13:58
-
13:40
-
13:04
-
12:27
-
10:57
-
09:49
-
00:21
- 7 сентября 2019
-
22:59
-
21:54
-
20:47
-
18:58
-
17:31
-
16:49
-
13:55
-
12:44
-
11:28
-
10:00
-
00:22
-
00:17
- 6 сентября 2019
-
22:28
-
22:02
-
20:45
-
19:51
-
18:28
-
17:47
-
16:46
-
14:56
-
14:45
-
13:49
-
13:34
-
13:28
-
13:09
-
10:51
-
10:41