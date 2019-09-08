Курбанов: завоевали путёвку в квалификацию Олимпиады. Уже неплохо

Форвард сборной России по баскетболу Никита Курбанов поделился впечатлениями от победы команды в матче с Венесуэлой на Кубке мира-2019, а также подвёл итоги турнира для национальной команды.

«Мы проделали хорошую работу, добились удовлетворительного результата, скажем так. Всё-таки завоевали путёвку в квалификацию Олимпиады. Уже неплохо. Могли бы лучше. Но эта победа придаст нам хорошего настроения. Несмотря на проблемы в игре, вовремя сегодня включились, проявили характер, не отпустили. Эмоционально победа для нас очень важна.

Смысл оценивать конечный результат? Самое главное — мы стали командой. Мы чувствуем себя командой. Поражение от Польши — очень обидное и досадное, но учитывая те ожидания от нас, которые были перед началом ЧМ, мы добились неплохого результата. Программу-минимум мы выполнили. Конечно, могли и можем больше. Но так сложились обстоятельства. Это игра. Мы расстроены и разочарованы так же как и болельщики. Судя по комментариям, мало кого удовлетворил итоговый результат", — рассказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.