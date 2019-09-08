Воронцевич: хотелось уехать из Китая с какой-нибудь медалькой

Форвард сборной России Андрей Воронцевич оценил выступление национальной команды на Кубке мира-2019, а также дал понять, что в глубине души в сборной надеялись завоевать медали чемпионата.
«Все сильнейшие команды собраны здесь. Мы видим, что ставки на тех ребят, на кого все ставили, в итоге не сыграли. А те, на кого не ставили, прошли. Например, та же Польша и Чехия. Для нас турнир складывался неплохо, но где-то не повезло, где-то переволновались. Но главное, все живы-здоровы. Тем ребятам, которые с нами не приехали, я желаю скорейшего выздоровления. Пусть настраиваются на квалификационные матчи.
Поставлю нам твердую четвёрку за выступление на ЧМ. Все мы понимаем, что много факторов было, хороших и плохих. Это уже неважно. Расстраиваться не стоит. У каждого было и есть большое желание побеждать. Хотелось уехать отсюда с какой-нибудь медалькой. Тем не менее, у нас есть возможность отобраться на Олимпийские игры. Для этого все должны быть здоровы, чтобы собраться боевым коллективом. Хотя и этот коллектив проявил себя очень здорово.
Может, мы не такие талантливые, но мы с характером. Скептики будут всегда. Были такие и перед началом ЧМ, писали: «Куда они едут?» Пожалуйста, имеете на это право, но все в команде друг в друга верили.
Всё было возможно. Потенциал огромный. Вели и с Аргентиной, и с Польшей, где-то не поверили в свои силы…
Отдохнуть? Да куда там! Прилетаем и сразу в бой. Болеть за кого-то времени не будет. Баскетбол тем и интересен, что он никогда не заканчивается", — рассказал Воронцевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.
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