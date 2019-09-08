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Базаревич: до восьмёрки дойти могли, дальше было бы тяжело

Базаревич: до восьмёрки дойти могли, дальше было бы тяжело
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич подвёл итоги Кубка мира — 2019 для национальной команды, отметив, что ей было по силам пробиться в четвертьфинал состязаний.

«Итоговый результат? Смешанные чувства. Когда всё заканчивается, оглядываешься назад и понимаешь, что всё могло быть лучше. До восьмёрки дойти могли, дальше было бы тяжело. Здесь каждая игра как три игры плей-офф. Надеюсь, для игроков это тоже станет уроком.

Если два года назад приходилось решать множество психологических вещей, то здесь сплочённости было больше. За счёт этого некоторые игры взяли. В этом смысле я бы ничего не поменял.

Надо отдать должное Кириленко. Он настаивал на открытом лагере. Я соглашался, но особой необходимости в нём не видел. Но, как показал турнир, помогло сильно. Учитывая реалии, надо смотреть. У нас в клубах по восемь-девять иностранцев. Тем не менее мы благодарны клубам. Понятно, что у всех свои задачи. Но сборная — такая история, на которую надо работать всем. От этого зависит популярность баскетбола в стране. В первую очередь от того как играет сборная", — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

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