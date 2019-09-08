Банки: довольны тем, как стартовали сборы

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки подвёл итоги первой части предсезонных сборов для команды.



«Мы только что закончили первую часть подготовки и довольны тем, как стартовали сборы. Улучшаем командную химию и игровые схемы. У нас много молодых игроков на сборе, которые позволяют команде тренироваться с должной интенсивностью, и я рад тому, что мы показываем хорошую игру в первых товарищеских матчах.



Теперь мы переходим на следующий уровень, где сила противников растет. Я считаю, что мы отлично справляемся. Хочу выделить не только Алехандро Гарсиа и Олега Красноруженко, наших специалистов по физической подготовке, но и весь тренерский штаб. Каждый человек в команде усиленно работает для того, чтобы подготовить ребят к началу сезона», — приводит слова Луки Банки официальный сатй краснодарской команды.