Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Банки: довольны тем, как стартовали сборы

Банки: довольны тем, как стартовали сборы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки подвёл итоги первой части предсезонных сборов для команды.

«Мы только что закончили первую часть подготовки и довольны тем, как стартовали сборы. Улучшаем командную химию и игровые схемы. У нас много молодых игроков на сборе, которые позволяют команде тренироваться с должной интенсивностью, и я рад тому, что мы показываем хорошую игру в первых товарищеских матчах.

Теперь мы переходим на следующий уровень, где сила противников растет. Я считаю, что мы отлично справляемся. Хочу выделить не только Алехандро Гарсиа и Олега Красноруженко, наших специалистов по физической подготовке, но и весь тренерский штаб. Каждый человек в команде усиленно работает для того, чтобы подготовить ребят к началу сезона», — приводит слова Луки Банки официальный сатй краснодарской команды.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент