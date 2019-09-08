Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Сергей Базаревич сохранит пост главного тренера сборной России по баскетболу, несмотря на неудачное выступление сборной на чемпионате мира — 2019. По словам Кириленко, Базаревич выжимает максимум из нынешней ситуации.



«Базаревич продолжит работать — он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении. И рисунок игры в принципе прослеживается», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.



Сборная России смогла выйти в групповой этап турнира, однако на этой стадиии остановилась, проиграв один из двух матчей. Единственное утешение — благодаря выходу в групповой этап сборная завоевала путёвку в олимпийскую квалификацию.