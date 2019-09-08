Базаревич сохранит пост главного тренера сборной России
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Сергей Базаревич сохранит пост главного тренера сборной России по баскетболу, несмотря на неудачное выступление сборной на чемпионате мира — 2019. По словам Кириленко, Базаревич выжимает максимум из нынешней ситуации.
«Базаревич продолжит работать — он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении. И рисунок игры в принципе прослеживается», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.
Сборная России смогла выйти в групповой этап турнира, однако на этой стадиии остановилась, проиграв один из двух матчей. Единственное утешение — благодаря выходу в групповой этап сборная завоевала путёвку в олимпийскую квалификацию.
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