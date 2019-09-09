Базаревич: надеюсь, и я, и мы все станем лучше после Кубка мира

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич, комментируя выступление национальной команды на Кубке мира, рассказал об уроках, которые извлёк из участия в турнире.

«Такие события — это большое испытание. Кто-то говорит: «Вот, он мало работает». Вы пойдите сюда, здесь каждый матч как три матча плей-офф! Я люблю плей-офф, там ты играешь в шахматы. Извлекаешь уроки из ошибок и выходишь на новый матч против того же соперника. Здесь ты в том же режиме, но против разных соперников. И тебе мало того что нужно исправить ошибки предыдущего матча, но ещё и подготовиться к другому оппоненту. Надеюсь, это и для меня, и для игроков огромный опыт и мы все станем лучше», — цитирует Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Сборная России на чемпионате мира вышла во второй групповой этап, но не смогла пробиться в плей-офф.