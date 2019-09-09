Брайант объяснил, почему «Лейкерс» вывели Кузму из переговоров по Дэвису

Легендарный баскетболист Коби Брайант рассказал, почему, по его мнению, в «Лос-Анджелес Лейкерс» сделали недоступным для обмена своего форварда Кайла Кузму, когда вели переговоры с «Нью-Орлеан Пеликанс» о переходе Энтони Дэвиса.
Летом 2019 года Дэвис, первый номер драфта-2012, перешёл из «Нью-Орлеана» в «Лейкерс», а в обратном направлении отправились Лонзо Болл, Брэндон Ингрэм, Джош Харт и три драфт-пика первого раунда.
«Вероятно, всё дело в универсальности Кайла. Раньше в основном на паркет выходили игроки, специализирующиеся на чём-либо, но в последнее время от этого ушли, и теперь требуются парни, которые сильны во всех аспектах. Это касается как нападения, так и защиты.
У Кайла есть потенциал стать великим мастером игры в защите. Кроме того, они оценили его бросок и приняли во внимание рост», — приводит слова Брайанта SBNation.
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