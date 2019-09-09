Сборная Греции победила Чехию на ЧМ по баскетболу

Сборная Греции по баскетболу одержала победу над Чехией в матче заключительного тура второго группового этапа чемпионата мира. После первой четверти греки лидировали с разницей в шесть очков, но на большой перерыв в ранге лидеров ушли чехи, опережавшие соперников на одно очко. Однако в третьей четверти Греция совершила решающий рывок в девять очков, который в итоге и позволил остаться впереди. Окончательный счёт матча — 84:77 в пользу греков.
Итоговое положение в группе K определится после встречи сборных США и Бразилии, которая начнётся в 15:30 мск. В активе у американцев четыре победы, а у Бразилии, Греции и Чехии — по три.
В первом матче игрового дня сборная Литвы победила Доминиканскую Республику со счётом 74:55. Обе команды ещё до начала матча потеряли шансы на выход в четвертьфинал.
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