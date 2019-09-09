Уэйд опроверг слухи о возобновлении карьеры

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд опроверг слухи о возвращении в баскетбол. Недавно Уэйд рассказал в интервью, что будет держать себя в форме на всякий случай и приезжать на тренировки «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы потренироваться с Леброном Джеймсом, в связи с чем поползли слухи о его возвращении в спорт. Однако спортсмен поспешил подтвердить, что его решение уйти было окончательным.
«Каавия слышала слухи о том, что я могу вернуться. Как вы понимаете, она в эти игры не играет. Перестаньте устраивать мне неприятности. Я закончил карьеру! Я люблю баскетбол, и вы увидите меня на тренировках, но это лишь для того, чтобы оставаться в форме», — написал баскетболист в своём «твиттере», прикрепив фото с дочерью.
Посмотреть комментарий Уэйда можно в «Твиттере».
Все свои титулы Уэйд завоевал в составе «Майами Хит»: в 2006, 2012 и 2013 годах. В 2006-м его признали самым ценным игроком финала НБА.
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