Кириленко: у Фридзона абсолютно не получилась игра в нападении

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал выступление некоторых игроков сборной на чемпионате мира по баскетболу. Россия не смогла выйти в четвертьфинал турнира, после того как проиграла сборной Польши в предпоследнем матче группового этапа, — победа над Венесуэлой уже ничего не дала с турнирной точки зрения.

«Доволен борьбой, которую продемонстрировал Фридзон. Да, у него абсолютно не получалась игра в нападении. Но это некий ориентир для молодых: что если не получается забить, то надо хоть как-то компенсировать этот пробел в других компонентах. Очков и угрозы, на мой взгляд, от Виталия не хватило, да он и сам это прекрасно понимает. Надеюсь, он восстановит свои снайперские навыки к квалификации Игр-2020.

Расстроен за Карасёва. Это был не его турнир. Хочу, чтобы Сергей смог перестроиться, хорошо начав клубный сезон. Для него это будет крайне важно.

Курбанов и Воронцевич выступили в Китае прилично, без сильных провалов. Как в принципе и Володя Ивлев. Ещё порадовал Зубков, который может занести турнир себе в актив. Первый раз увидел, что Андрей может быть лидером на площадке. Считаю, что он в состоянии колоссально прибавить, если сохранит постоянную агрессию», — цитируют Кириленко «Известия».