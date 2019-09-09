Адомайтис — о работе в сборной Литвы: никогда не испытывал столько негатива

Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис рассказал, что для него значило быть главным тренером сборной Литвы.



«Я сел со своими дочерьми, женой и спросил, готовы ли они к этому. Будет много различной дряни. Готовы ли они столкнуться с этим везде, даже в школе? Это был мой первый вопрос. Я никогда не испытывал столько негатива в своей жизни», — приводит слова Дайнюса Адомайтиса в своём «твиттере» Донатас Урбонас.



Ранее стало известно, что Адомайтис покинет пост главного тренера сборной Литвы по окончании чемпионата мира. Напомним, что матч Франции с Литвой завершился громким скандалом. В одном из эпизодов на последней минуте встречи судьи не зафиксировали фол со стороны французского центрового Руди Гобера, смахнувшего мяч с кольца после штрафного в исполнении литовцев. Этот момент имел одно из ключевых значений. Команда из Прибалтики в итоге уступила и потеряла шансы на выход в четвертьфинал.