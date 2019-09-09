Адомайтис — о работе в сборной Литвы: никогда не испытывал столько негатива

Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис рассказал, что для него значило быть главным тренером сборной Литвы.
«Я сел со своими дочерьми, женой и спросил, готовы ли они к этому. Будет много различной дряни. Готовы ли они столкнуться с этим везде, даже в школе? Это был мой первый вопрос. Я никогда не испытывал столько негатива в своей жизни», — приводит слова Дайнюса Адомайтиса в своём «твиттере» Донатас Урбонас.
Ранее стало известно, что Адомайтис покинет пост главного тренера сборной Литвы по окончании чемпионата мира. Напомним, что матч Франции с Литвой завершился громким скандалом. В одном из эпизодов на последней минуте встречи судьи не зафиксировали фол со стороны французского центрового Руди Гобера, смахнувшего мяч с кольца после штрафного в исполнении литовцев. Этот момент имел одно из ключевых значений. Команда из Прибалтики в итоге уступила и потеряла шансы на выход в четвертьфинал.
- 9 сентября 2019
-
20:51
-
19:48
-
17:22
-
16:57
-
15:35
-
14:29
-
13:38
-
12:28
-
11:28
-
10:31
-
09:05
- 8 сентября 2019
-
22:52
-
21:45
-
19:14
-
17:48
-
16:28
-
15:22
-
14:31
-
13:58
-
13:40
-
13:04
-
12:27
-
10:57
-
09:49
-
00:21
- 7 сентября 2019
-
22:59
-
21:54
-
20:47
-
18:58
-
17:31
-
16:49
-
13:55
-
12:44
-
11:28
-
10:00