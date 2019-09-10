Тренер сборной Греции: судьи не уважают Адетокунбо

Главный тренер сборной Греции Танасис Скуртопулос прокомментировал ситуацию вокруг фолов Янниса Адетокунбо, из-за которых Федерация баскетбола Греции потребовала отстранения судей, работавших на матче греков со сборной Чехии.



«Яннис Адетокунбо приехал на чемпионат мира, чтобы помочь сборной Греции. Он ведёт борьбу ежедневно, как на паркете, так и за его пределами. Но арбитры не уважают Алетокунбо. Речь о двух фолах в нападении, которые он получил в матче со сборнй Чехии. Я считаю, что нельзя наказывать игроков за подобное.



Пример — Ник Калатес. Он играл 37 минут, мяч постоянно был в его руках. На нём сфолили всего один раз. Он всё время проходил под кольцо. Его толкали. Не было никакой реакции. То же можно сказать и о Яннисе. Можно сделать видеоподборку из 25 эпизодов, когда его удерживали с помощью нескольких пар рук», — приводит слова Скуртопулоса Eurohoops.