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Брайант рассказал, как нужно поступать с трофеями за 4-е место

Брайант рассказал, как нужно поступать с трофеями за 4-е место
Баскетбол / НБА 0

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант рассказал, как можно извлечь дополнительную мотивацию из завоевания на соревновании четвёртого места, приведя в пример свою команду, выступающую в юниорском баскетболе.

«Два года назад мои маленькие «Мамбы» проиграли игры с разницей в 20, 25 и 40 очков. Я спросил, что они собираются делать с трофеем за четвёртое место, который они только что завоевали. Они сказали, что выбросят его. Я сказал им, что вместо этого лучше поставить его где-нибудь в комнате, чтобы его было сразу видно, когда просыпаешься. Так они будут помнить, какой трофей никогда не надо выигрывать», — написал Брайант в своём «инстаграме».

Посмотреть комментарий Брайанта можно в «Инстаграме».

Все свои титулы в НБА Брайант завоевал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Также на его счету две победы на Олимпийских играх в составе сборной США: в 2008 году в Пекине и в 2012-м в Лондоне.

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