Мотовилов близок к переходу в «Локомотив-Кубань»

Разыгрывающий «Спартака-Приморье» и сборной России по баскетболу Григорий Мотовилов может перейти в «Локомотив-Кубань». Селекционная служба клуба давно следит за Мотовиловым, и руководство готово предложить 21-летнему спортсмену долгосрочное соглашение. У Мотовилова есть контракт со «Спартаком-Приморье» на сезон-2019/20, поэтому взамен кубанцы предложат несколько игроков из своего молодёжного проекта, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.
Спортивный директор «Спартака-Приморье» Роман Булганин не стал комментировать интерес к Мотовилову, но отметил, что клуб получал предложения по игроку.
На чемпионате мира по баскетболу Мотовилов сыграл во всех пяти матчах сборной, в среднем набирая 4,6 очка и 1,2 передачи и проводя на паркете по 14,5 минуты.
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