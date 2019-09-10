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Мотовилов близок к переходу в «Локомотив-Кубань»

Мотовилов близок к переходу в «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Разыгрывающий «Спартака-Приморье» и сборной России по баскетболу Григорий Мотовилов может перейти в «Локомотив-Кубань». Селекционная служба клуба давно следит за Мотовиловым, и руководство готово предложить 21-летнему спортсмену долгосрочное соглашение. У Мотовилова есть контракт со «Спартаком-Приморье» на сезон-2019/20, поэтому взамен кубанцы предложат несколько игроков из своего молодёжного проекта, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.

Спортивный директор «Спартака-Приморье» Роман Булганин не стал комментировать интерес к Мотовилову, но отметил, что клуб получал предложения по игроку.

На чемпионате мира по баскетболу Мотовилов сыграл во всех пяти матчах сборной, в среднем набирая 4,6 очка и 1,2 передачи и проводя на паркете по 14,5 минуты.

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