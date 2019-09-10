Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Синглтон перешёл в «Анадолу Эфес»

Бывший форвард «Локомотива-Кубань» Крис Синглтон подписал однолетний контракт с опцией продления ещё на сезон с «Анадолу Эфес», сообщила пресс-служба команды.
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В минувшем сезоне 29-летний Синглтон защищал цвета «Барселоны». В Евролиге показатели американца составили 8,0 очка и 4,4 подбора в среднем за игру. Он помог «Барселоне» выйти в четвертьфинал, где она уступила «Анадолу Эфес».
В сезоне-2015/16 Синглтон в составе «Локомотива-Кубань» вышел в «Финал четырёх» Евролиги. В полуфинале краснодарский клуб уступил ЦСКА, но победил в матче за третье место.
На драфте НБА 2011 года Синглтон был выбран «Вашингтон Уизардс» под 18-м номером. В НБА игрок провёл три сезона. Его средние показатели в лиге — 4,1 очка и 3,2 подбора за игру.
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