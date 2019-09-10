Американский новичок «Автодора» рассказал об игре против «Кливленда» с Джеймсом

Американский баскетболист Айзейя Хикс, который в августе подписал контракт с «Автодором» на один сезон, поделился впечатлениями об игре против «Кливленд Кавальерс» в апреле 2018 года, когда за команду выступал Леброн Джеймс.
Хикс провёл два сезона в НБА в составе «Нью-Йорк Никс». Его средние показатели в регулярном чемпионате в 21 матче за два сезона — 4,4 очка и 2,3 подбора за игру.
Хикса попросили рассказать, какой матч в НБА наиболее запомнился ему.
«Апрель 2018 года. Мы завершали регулярку двумя кряду играми с интервалом в один день против будущего финалиста плей-офф того сезона «Кливленд Кавальерс» во главе с Леброном Джеймсом. Особенно мне удался второй матч, который мы выиграли, а я получил много минут на паркете и отметился 15 очками, забивая как из «краски», так и из-за дуги», — цитирует Хикса пресс-служба «Автодора».
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