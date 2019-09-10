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Новичок «Автодора» — о России: вашу страну называют джунглями, но это не так

Новичок «Автодора» — о России: вашу страну называют джунглями, но это не так
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Американский форвард Айзейя Хикс, который в августе подписал контракт с «Автодором» на один сезон, поделился первыми впечатлениями о России.

«В Саратове весьма неплохо, здесь все условия для комфортного пребывания. Мне нравится моя квартира, из которой открывается красивый вид на Волгу. Откровенно говоря, у многих американцев есть предубеждение к России и россиянам. Некоторые даже называют вашу страну джунглями. Однако, приехав сюда, прекрасно понимаю, насколько эти выводы далеки от правды.

К сожалению, люди часто склонны выносить ошибочные суждения заочно, не видя всей полноты картины. Когда я выкладываю в социальных сетях фотографии Саратова, мои друзья по ту сторону океана искренне удивляются, насколько здесь красиво», — цитирует Хикса пресс-служба «Автодора».

В предыдущие два сезона Хикс выступал в НБА за «Нью-Йорк Никс», где в среднем набирал по 4,4 очка и собирал по 2,3 подбора за игру. На его счету 21 матч в регулярном чемпионате.

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