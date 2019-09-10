Новичок «Автодора» — о России: вашу страну называют джунглями, но это не так

Американский форвард Айзейя Хикс, который в августе подписал контракт с «Автодором» на один сезон, поделился первыми впечатлениями о России.
«В Саратове весьма неплохо, здесь все условия для комфортного пребывания. Мне нравится моя квартира, из которой открывается красивый вид на Волгу. Откровенно говоря, у многих американцев есть предубеждение к России и россиянам. Некоторые даже называют вашу страну джунглями. Однако, приехав сюда, прекрасно понимаю, насколько эти выводы далеки от правды.
К сожалению, люди часто склонны выносить ошибочные суждения заочно, не видя всей полноты картины. Когда я выкладываю в социальных сетях фотографии Саратова, мои друзья по ту сторону океана искренне удивляются, насколько здесь красиво», — цитирует Хикса пресс-служба «Автодора».
В предыдущие два сезона Хикс выступал в НБА за «Нью-Йорк Никс», где в среднем набирал по 4,4 очка и собирал по 2,3 подбора за игру. На его счету 21 матч в регулярном чемпионате.
- 10 сентября 2019
-
18:05
-
17:28
-
16:56
-
15:56
-
14:51
-
13:41
-
12:42
-
11:46
-
10:31
-
09:27
-
00:09
- 9 сентября 2019
-
22:48
-
21:41
-
20:51
-
19:48
-
17:22
-
16:57
-
15:35
-
14:29
-
13:38
-
12:28
-
11:28
-
10:31
-
09:05
- 8 сентября 2019
-
22:52
-
21:45
-
19:14
-
17:48
-
16:28
-
15:22
-
14:31
-
13:58
-
13:40
-
13:04
-
12:27