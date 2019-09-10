Скола — о победе над Сербией: нет никакого чуда, Аргентина это заслужила

Тяжёлый форвард сборной Аргентины по баскетболу Луис Скола заявил, что не считает выход своей команды в полуфинал чемпионата мира сенсацией. Напомним, сегодня, 10 сентяборя, коллектив из Южной Америки неожиданно переиграл одного из главных претендентов на награды Кубка мира — команду Сербии.

«Меня раздражает, что люди продолжают говорить о каком-то чуде или неожиданности. Никто не верит в Аргентину. Говорю вам, у нас было лишь 22 человека, которые верили в команду ещё два месяца назад и это всё, что нам нужно. Наше выступление — совсем не чудо. У нас хорошая команда и на протяжении всего турнира мы показываем хороший баскетбол. Мы заслуживаем быть в полуфинале и я не воспринимаю вопросов о каком-то чуде», — приводит слова Сколы Eurohoops.