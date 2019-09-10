Рубио вышел в лидеры по количеству передач на чемпионатах мира

Сегодня, 10 сентября, сборная Испании по баскетболу провела четвертьфинальный поединок чемпионата мира. Пиренейской команде противостояла сборная Польши. Испанцы победили со счётом 90:78, а лучшим в их составе стал разыгрывающий защитник Рики Рубио, собравший коллекцию из 19 очков и 9 передач.

Усилия Рубио не только помогли испанцам получить путёвку в полуфинал. Сам Рики установил новый рекорд Кубка мира. Осуществив девять ассистов, он вышел на первое место в истории чемпионатов мира по общему количеству передач, сообщает Eurohoops.

Всего на чемпионатах мира он провёл 22 матча, совершив уже 115 передач. В списке самых лучших распасовщиков он обогнал аргентинца Пабло Приджиони, в активе которого 106 передач.

Нынешний чемпионат мира — уже третий в карьере Рубио.