Рубио вышел в лидеры по количеству передач на чемпионатах мира

Сегодня, 10 сентября, сборная Испании по баскетболу провела четвертьфинальный поединок чемпионата мира. Пиренейской команде противостояла сборная Польши. Испанцы победили со счётом 90:78, а лучшим в их составе стал разыгрывающий защитник Рики Рубио, собравший коллекцию из 19 очков и 9 передач.
Усилия Рубио не только помогли испанцам получить путёвку в полуфинал. Сам Рики установил новый рекорд Кубка мира. Осуществив девять ассистов, он вышел на первое место в истории чемпионатов мира по общему количеству передач, сообщает Eurohoops.
Всего на чемпионатах мира он провёл 22 матча, совершив уже 115 передач. В списке самых лучших распасовщиков он обогнал аргентинца Пабло Приджиони, в активе которого 106 передач.
Нынешний чемпионат мира — уже третий в карьере Рубио.
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