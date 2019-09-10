Дюрант: никогда не был одним из своих парней в «Голден Стэйт Уорриорз»

Бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант признался, что никогда не чувствовал себя своим в составе калифорнийской команды.

«Я пришёл в „Голден Стэйт“, стремясь стать частью этого коллектива. Хотел стать часть семьи, и я хорошо был принят, но я никогда не был одним из своих парней в команде. Я не был выбран на драфте здесь. Стеф Карри начинал карьеру здесь, Клэй Томпсон был задрафтован здесь, то же касается и Дрэймонда Грина. Андре Игуодала помог команде завоевать первый титул. Другие реанимировали здесь свою карьеру. А что же я? Как я мог реабилитировать её? Чему я должен был учиться? К моменту перехода я уже был MVP», — приводит слова Дюранта The Wall Street Journal.

В межсезонье Дюрант подписал контракт с «Бруклин Нетс».