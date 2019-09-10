«Детройт» заинтересован в услугах Джо Джонсона
Руководство «Детройт Пистонс» заинтересовано в услугах ветерана НБА 38-летнего свингмена Джо Джонсона, сообщает Clutch Points. Последний раз он выступал в НБА в 2018 году, после чего долгое время пребывал в статусе свободного агента. В марте 2019 года Джонсон начал выступления в лиге Big3 и в сентябре привёл команду к титулу и стал MVP турнира.
После успешного выступления в Big3 к Джонсону снова проявили интерес команды НБА, и именно клуб из Мичигана считается фаворитом на подписание Джо.
За плечами баскетболиста восемнадцать сезонов в НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 1276 встречах, набирая 16,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 3,9 передачи. Джонсон — семикратный участник Матча всех звёзд.
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