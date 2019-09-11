Проход Понитки и шикарная передача Кампаццо — в лучших момента дня ЧМ-2019

10 сентября в Китае прошли два первых четвертьфинальных поединка Кубка мира — 2019 по баскетболу. По итогам игрового дня ФИБА, на своём официальном канале в YouTube, опубликовала лучшие моменты двух матчей.

Пятое место рейтинга у форварда сборной Сербии Владимира Лучича, поставившего эффектный блок-шот форварду сборной Аргентины Луису Сколе. Четвёртая позиция у форварда команды Польши Матеуша Понитки, совершившего красивый проход под кольцо сборной Испании. Третье место получил защитник сборной Аргентины Николас Лапровиттола, совершивший красивую передачу на Луиса Сколу. Второе место у Руди Фернандеса из испанской команды, реализовавший красивую трёшку из угла площадки. Наконец, лучшим моментом дня стал шикарный пас из-за спины аргентинца Факундо Кампаццо на Габриэля Дека.

Подборку можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.