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Смарт: Уокер похож на Томаса

Смарт: Уокер похож на Томаса
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал работу со своим новым одноклубником Кембой Уокером и бывшим игроком «Селтикс» Айзейей Томасом.

«У нас уже был маленький игрок, похожий на Уокера, в лице Айзейи Томаса. Так интересно наблюдать за этим процессом. Забавно, что у некоторых маленьких игроков, способных набирать очки, есть энергия и мотор, которые не всегда заметны со стороны.

Уокер определенно соответствует тому, как Брэд Стивенс представляет нашу команду, и что мы от него ожидали», – приводит слова Смарта The Athletic.

Смарт входит в символическую 1 сборную всех звёзд защиты НБА. Маркус выступает за «Бостон» под номером 36. Его рост составляет 193 сантиметра, а вес 100 килограмм.

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