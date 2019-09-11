Смарт: Уокер похож на Томаса

Защитник «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал работу со своим новым одноклубником Кембой Уокером и бывшим игроком «Селтикс» Айзейей Томасом.



«У нас уже был маленький игрок, похожий на Уокера, в лице Айзейи Томаса. Так интересно наблюдать за этим процессом. Забавно, что у некоторых маленьких игроков, способных набирать очки, есть энергия и мотор, которые не всегда заметны со стороны.



Уокер определенно соответствует тому, как Брэд Стивенс представляет нашу команду, и что мы от него ожидали», – приводит слова Смарта The Athletic.

Смарт входит в символическую 1 сборную всех звёзд защиты НБА. Маркус выступает за «Бостон» под номером 36. Его рост составляет 193 сантиметра, а вес 100 килограмм.